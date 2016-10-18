РФС частично удовлетворил претензию М'Вила к «Динамо» по выплате долга

Председатель палаты по разрешению споров РФС Константин Ляхов заявил, что частично удовлетворено заявление полузащитника «Рубина» Янна М'Вила, выдвинувшего претензию к московскому «Динамо» о выплате задолженности. Напомним, француз больше полугода был в расположении москвичей, однако контракт с футболистом подписан не был.

«Палата частично удовлетворила заявление М'Вила в отношении «Динамо». То есть обязали выплатить сумму задолженности, предусмотренную мировым соглашением. А размер неустойки снизили, исходя из принципа соразмерности. Сейчас решения должны быть исполнены в течение 14 рабочих дней с даты вступления в силу, что предусмотрено в регламенте РФС по решению споров», – заявил Ляхов.