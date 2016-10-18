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    РФС частично удовлетворил претензию М'Вила к «Динамо» по выплате долга

    Председатель палаты по разрешению споров РФС Константин Ляхов заявил, что частично удовлетворено заявление полузащитника «Рубина» Янна М'Вила, выдвинувшего претензию к московскому «Динамо» о выплате задолженности. Напомним, француз больше полугода был в расположении москвичей, однако контракт с футболистом подписан не был.

    «Палата частично удовлетворила заявление М'Вила в отношении «Динамо». То есть обязали выплатить сумму задолженности, предусмотренную мировым соглашением. А размер неустойки снизили, исходя из принципа соразмерности. Сейчас решения должны быть исполнены в течение 14 рабочих дней с даты вступления в силу, что предусмотрено в регламенте РФС по решению споров», – заявил Ляхов.

    Источник: Р-Спорт

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    18.10.2016 16:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 октября 2016, 07:58

      просто деревня не в ту инстанцию подал , у мусоров всё подмазано в России

      0
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    • ...
      Рейтинг: +248

      Kikujiro 20 октября 2016, 12:07

      а с него за проживание и питание неустойку не хотят взять?

      -1
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      Рейтинг: +22

      Alexdrill 19 октября 2016, 13:57

      О какой сумме идет речь?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +87

      Polilux 18 октября 2016, 22:18

      Ну всем миром топят Динамо !

      0
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