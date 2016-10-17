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    Митришев, Торже и Балай выйдут в атаке «Терека» на игру с «Анжи»

    «Анжи» и «Терек» определились с составами, в которых команды начнут поединок 10-го тура РФПЛ.

    «Анжи»: Беленов, Мусалов, Гаджибеков, Шандао, Паршивлюк, Гасанов, Ямбере, Маевский, Эбесилио, Иличевич, Боли.

    Запасные: Юрченко, Шафинский, Белов, Менса, Тигиев, Бериша, Амаду, Щербак, Магомедов, Будковский.

    «Терек»: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Грозав, Митришев, Торже, Балай.

    Запасные: Годзюр, Плиев, Брызгалов, Кен, Лебеденко, Роши, Мирзов, Кадыров, Садаев, Иванов, Мбенгуе, Родолфо.

    Источник: РПЛ

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    17.10.2016 18:41
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