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    Министр спорта Самарской области: «Крылья Советов» доверяют Веркаутерену»

    Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин дал понять, что руководство «Крыльев Советов» продолжает доверять главному тренеру Франку Веркаутерену, отметив, что в ближайшее время с бельгийским специалистом будет проведена встреча.

    «Пока не было никакой беседы, сегодня у клуба выходной. Встреча будет, она запланирована в ближайшее время и пройдет без ультимативных заявлений. Доверие со стороны клуба есть, тренер работает», – сказал Шляхтин.

    Напомним, что по итогам 10 туров «Крылья Советов» располагаются на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: ТАСС

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    17.10.2016 13:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 октября 2016, 14:51

      Походу дни бельгийца в Самаре уже сочтены... Не играющая команда, 5 забитых мячей, последнее место... По-моему стоит что-то уже и менять...

      -2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > ivanthebest 17 октября 2016, 15:00

      то чувство когда не смотрю матчи пишу херню! гляжу в книгу вижу фигу XD
      Веркаутерен останется Кс почти каждый матч играют ни то что лучше там или ещё что но явно не хуже и мальчиками для битья не в одной игре не были! Результат ещё будет и начинали в том сезонне по очкам не на много лучше!

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > h3LL1k 17 октября 2016, 15:40

      Уверяйте там себя в чём-то и дальше, а по факту, сейчас пердивом пахнет основательно...

      -1
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > h3LL1k 17 октября 2016, 18:40

      Все правильно ты пишешь, календарь то кто нибудь наш видел. реально недобрали только одно очко, играли с лидерами, от матча к матчу я считаю прогрессируем. по сравнению например с 2011, 12 годами когда играли например совсем без желания, хотя очки мало по малу набирали, скоро и забивать начнем и очки наберем.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Victor.Vings 17 октября 2016, 23:26

      Да-да-да, помнится с Кобелевым в концовке чемпа столько очков набрали, ещё б немного и за еврозону зацепились бы)))

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