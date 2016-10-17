«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Джонстоном

23-летний голкипер Сэм Джонстон подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед». Новое соглашение рассчитано до июня 2018 года.

Интересно, что Джонстон находится в структуре клуба с 10 лет, но еще не провел ни одного матча за манкунианцев.

«Я рад подписать новое соглашение. Я нахожусь в клубе с 10 лет и, можно сказать, вырос здесь. Прошло уже 13 лет, и я получал удовольствие от каждого момента своей карьеры в клубе. Каждый день я работаю с вратарями высочайшего класса и хочу использовать этот опыт, чтобы сделать новый шаг и показать тренеру, на что способен», – сказал он.