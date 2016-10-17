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    Орлов: «Зенит» интересовался Беленовым еще три года назад»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что «Зенит» интересовался голкипером Александром Беленовым еще несколько сезонов назад. Такими словами он прокомментировал слухи о возможном трансфере стража ворот из «Анжи» в петербургскую команду.

    «Я могу высказать свое мнение лишь по официальной информации. Что касается разговоров о возможных переходах, то я воздержусь от комментариев. Знаю, что «Зенит» рассматривал кандидатуру Беленова три года назад. А по поводу сегодняшней ситуации с голкиперами в питерской команде скажу так: совершенно точно надо что-то менять», — сказал он.

    Источник: Известия

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    17.10.2016 09:34
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 17 октября 2016, 17:24

      Ой, какая скромность у господина Орлова! Сколько "приличная компания" загубила футбольных талантов и сколько загубит ещё. Новосельцев-то утащенный из "Ростова" прочно сидит на скамейке запасных. Вот оно как.

      0
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 17 октября 2016, 15:38

      хреново интересовался , лодыгин столько косяков принес за это время

      -3
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      Рейтинг: +1292

      каа 17 октября 2016, 11:50

      Беленов один из недооцененных игроков РФПЛ... но даже играя в клубах не с самой надежной защитой он не опускает свою планку... Удачи парню!!!

      1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 17 октября 2016, 11:45

      Ну и...дальше,что.

      1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 17 октября 2016, 11:42

      а кто тебя спрашивать будет

      -1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 17 октября 2016, 10:23

      Не дай бог, пускай сидит и дальше в «Анжи». Если кого-то хотят взять, то есть Селихов.

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 17 октября 2016, 10:17

      Конечно надо что-то менять, этот грек уже столько начудил

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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 17 октября 2016, 09:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      менять надо лимит и всех русских паспортистов из Зенита метлой под зад ни один из них не соответствует команде которая тратит такие огромные деньги на их содержание и тот же Лодыркин ему место в греческом втором дивизионе а не в команде где каждый год хотят играть в ЛЧ и дойти до 1/4 финала но повторяю с такими игрочишками только и играть с Уралом да Оренбургом даже со слабыми ЦСКА и Спартаком не могут справится не говоря уже о Локомотиве

      -4
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 > Garrincha58 17 октября 2016, 10:03

      Нельзя их гнать,а то такие ,как Федя не смогут покупать себе дорогие машины))

      -1
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      Рейтинг: +1702

      altezzik > Legioner-05 17 октября 2016, 10:58

      Федя забил больше Халка, если чё.

      -1
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