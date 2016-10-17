Орлов: «Зенит» интересовался Беленовым еще три года назад»

Ой, какая скромность у господина Орлова! Сколько "приличная компания" загубила футбольных талантов и сколько загубит ещё. Новосельцев-то утащенный из "Ростова" прочно сидит на скамейке запасных. Вот оно как.
Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что «Зенит» интересовался голкипером Александром Беленовым еще несколько сезонов назад. Такими словами он прокомментировал слухи о возможном трансфере стража ворот из «Анжи» в петербургскую команду.
«Я могу высказать свое мнение лишь по официальной информации. Что касается разговоров о возможных переходах, то я воздержусь от комментариев. Знаю, что «Зенит» рассматривал кандидатуру Беленова три года назад. А по поводу сегодняшней ситуации с голкиперами в питерской команде скажу так: совершенно точно надо что-то менять», — сказал он.