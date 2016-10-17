Икарди может сменить «Интер» на «Арсенал» из-за конфликта с фанатами

Я так понял, Переза взяли как в прошлом Подольски!!! пару раз в год в основе выпустить, и в кубках лиги на подмену!!!(((
Капитан «Интера» Мауро Икарди может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно из-за проблем с болельщиками. Напомним, что нападающий подвергся оскорблениям и травле со стороны миланских фанатов из-за фрагмента в своей автобиографической книге.
Сообщается, что интерес к 23-летнему аргентинцу проявляют «Арсенал» и «Наполи».
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Икарди провел восемь матчей, в которых забил шесть голов. Его рыночная стоимость составляет 35 миллионов евро.