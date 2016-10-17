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    Икарди может сменить «Интер» на «Арсенал» из-за конфликта с фанатами

    Капитан «Интера» Мауро Икарди может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно из-за проблем с болельщиками. Напомним, что нападающий подвергся оскорблениям и травле со стороны миланских фанатов из-за фрагмента в своей автобиографической книге.

    Сообщается, что интерес к 23-летнему аргентинцу проявляют «Арсенал» и «Наполи».

    В нынешнем сезоне чемпионата Италии Икарди провел восемь матчей, в которых забил шесть голов. Его рыночная стоимость составляет 35 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    17.10.2016 01:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 17 октября 2016, 12:33

      Я так понял, Переза взяли как в прошлом Подольски!!! пару раз в год в основе выпустить, и в кубках лиги на подмену!!!(((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 17 октября 2016, 12:32

      надо брать!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      simoron81 17 октября 2016, 08:58

      пипец

      0
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 17 октября 2016, 08:33

      неплохой игрок, но автобиографии строчить рановато

      1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 17 октября 2016, 08:06

      Нее, пригодится парень. Пусть в Арсенале побегает....

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 17 октября 2016, 02:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не нужен он. Пусть карьеру завершает.

      -6
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 октября 2016, 02:02

      Конечно Икарди ещё тех принципов недалёкий человек, но как футболист стоит признать что он буквально тащит эту донную команду. И тут ещё неадекваты выживают его из клуба за косяк, который от него был вполне ожидаем... Походу интеристов ждёт длинная бестрофейная дорожка...

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