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    Фанаты «Интера» – об Икарди: «Ты не мужчина. Ты не капитан. Ты просто мерзкий кусок дерьма»

    В матче 8-го тура Серии А между «Интером» и «Кальяри» фанаты черно-синих растянули на трибунах оскорбительный баннер с надписью «Ты не мужчина. Ты не капитан. Ты просто мерзкий кусок дерьма» в адрес нападающего Мауро Икарди.

    Отметим, что подобное поведение болельщиков вызвано одной из частей автобиографии футболиста, где рассказывается об инциденте между игроком и болельщиком. В частности, в 2015 году после поражения от «Сассуоло» Икарди отдал свою футболку ребенку, но ее выхватил выскочивший фанат и бросил обратно в аргентинца. Игрок же ответил грубостью, благодаря чему стал уважаем в команде.

    Источник: Goal.com

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    16.10.2016 17:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +255

      aleksander 18 октября 2016, 21:28

      от любви до ненависти один шаг...)))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 октября 2016, 19:39

      Забавно что он пендаль и не забил...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 16 октября 2016, 18:52

      А интер взял и проиграл

      0
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    • ...
      Рейтинг: +107

      nikita08 16 октября 2016, 17:50

      Ниочем.

      2
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