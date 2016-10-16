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    В услугах Миранчука заинтересованы «Спартак», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин»

    Полузащитник Алексей Миранчук может уйти из «Локомотива» в следующем году. Об этом сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян. По его словам, в услугах 20-летнего игрока заинтересованы четыре российских клуба.

    «У Миранчука скоро заканчивается контракт, в конце 2017 года. К нему есть большой интерес от разных команд, которые готовы платить: «Спартак», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин».

    «Локомотив» желает сохранить Миранчука, но его агенты ищут наиболее оптимальный вариант. Зарплата, которую хотят для своего клиента представители футболиста, чуть больше 1,5 миллиона евро, плюс подъемные. Поэтому большой вопрос, где Миранчук продолжит карьеру», – заявил Арустамян в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2016 22:01
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 17 октября 2016, 19:10

      нашли кого слушать, армяшку этого...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +111

      baddy 17 октября 2016, 16:55

      В Спартак в пару к Зобнину, а в Лохо он протухнет с Шпалычем.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 17 октября 2016, 09:25

      Останется

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 17 октября 2016, 08:57

      Никакой.Раз в пол года выстрелит потом бревном играет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 17 октября 2016, 00:20

      еще один переоцененный игрок

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 17 октября 2016, 00:11

      В СПб на лавке будет сидеть, это факт

      1
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 16 октября 2016, 23:29

      В Зенит ему не надо - там свои не хуже на лавке. Он и сам это должен понимать.

      3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 октября 2016, 23:12

      В зените на банке сидеть будет

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 16 октября 2016, 22:54

      забыли еще 12 команд из РФПЛ приписать

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 16 октября 2016, 22:45

      Все с ним ясно, прямая дорога в Зенит на лавку.

      -1
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