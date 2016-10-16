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    Шалимов: «С такой плотной обороной соперника очень сложно создавать моменты»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказал свое мнение относительно матча 10-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:0).

    «Хочу похвалить ребят за то, что они продолжали играть низом, контролировали мяч, не свалились на навал и не пропустили опасных контратак. Отыграли так, как мы и планировали перед игрой, единственное что – не создали моментов. Но с такой плотной обороной соперника это очень сложно сделать. Сегодня было много угловых, а мы стараемся их разыгрывать. Нужно признать, нас изучили и не давали нам этого делать. А подачи, рассчитанные на случай, не приносят нужного эффекта. Нужны хорошие подачи, а их не было.

    Ари? Он находился на острие, открывался, искал зоны, моменты получить мяч, но Арсенал очень плотно оборонялся, поэтому очень мало мячей получал. Момент с падением Лаборде в штрафной площади со скамейки не видел, не могу комментировать», – сказал Шалимов в интервью каналу «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2016 21:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 16 октября 2016, 21:32

      Безобразная игра не лучшего образца времен Кононова! Вы что не знали, что соперник будет закрываться! Сколько можно наступать на одни и те же грабли. Скорости атаки нет, мяч теряем на подступах к чужой штрафной. Так дело не пойдет! Тактику надо менять. План В всегда должен быть. Все остальное разговоры в пользу бедных.

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