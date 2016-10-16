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    Быстров: «У «Арсенала» в штрафной стоит десять человек»

    Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров, играющий матч 10-го тура РФПЛ против «Арсенала» на позиции крайнего защитника, в перерыве матча подвел итоги первой половины встречи.

    «На позиции защитника играю уже давно, проблем с этим никаких нет. По игре могу сказать, что соперник мешает нам проходить в штрафную, там стоит десять человек. Но при этом у нас есть моменты, надо продолжать также и вскрывать оборону соперника», – заявил футболист в эфире канала «Наш футбол».

    Отметим, что после перерыва счет не открыт, 0:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2016 20:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +973

      Krics 17 октября 2016, 02:13

      А хотелось , чтоб один вратарь.

      1
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      Рейтинг: +933

      alll-1 16 октября 2016, 22:40

      так и сказал бы ,не смогли ,а то сразу отмазы .

      0
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      Рейтинг: +148

      Aviator 16 октября 2016, 21:44

      Быстров: «У «Арсенала» в штрафной стоит десять человек»
      Арсенал: у Быстрова в штанах уже ничего не стоит

      -2
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 16 октября 2016, 21:38

      В начале второго тайма соперник перешел на половину поля Краснодара, где были наши быстрые контратаки? Играть надо дядя!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 октября 2016, 20:26

      Отрядите в атаку 11 человек, вот вам и численное преимущество.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      Dazdraper 16 октября 2016, 20:09

      Ахахах, я тоже не понимаю, они же должны в разные стороны разбегаться.

      2
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