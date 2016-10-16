Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Беляев: «У нас контратакующий план на игру с «Краснодаром»

    Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев в перерыве матча 10-го тура РФПЛ против «Краснодара» поделился эмоциями от первого тайма. Отметим, что после перерыва счет не открыт, 0:0.

    «У нас есть свой четкий план на игру, которого мы придерживаемся. Мы ищем свои шансы, очевидно, что у нас контратакующий план на этот матч. Мы имели несколько возможностей забить. Готовились с «Краснодару», у нас было две недели посмотреть, как они играют, поэтому мы насытили центр поля и не даем им пространства», – заявил футболист в интервью каналу «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2016 20:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11