Скрипченко: «Сегодня «Зенит» выиграл по игре, поэтому искать проблему в судьях не стоит»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко в рамках послематчевой пресс-конференции высказал мнение о матче 10-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2), а также рассказал о здоровье защитника екатеринбургского клуба Пабло Фонтанелло.

«Конечно, поражение не может радовать, поэтому есть разочарование, особенно от тех моментов, которые мы не смогли реализовать. «Зенит» более классная команда, имеет набор хороших исполнителей. Хочу отметить дебют Сережи Подоксенова, на которого тренерский штаб возлагает надежды. К сожалению, продолжается чехарда нелепых ошибок. Команды высокого уровня нас за них наказывают

Фонтанелло, по всей видимости, подвернул голеностоп. Подробная информация будет позже, но пока Пабло испытывает дискомфорт. Я не считаю, что тренер должен оценивать работу арбитров. Судьи тоже люди, случаются ошибки. Сегодня «Зенит» выиграл по игре, поэтому искать проблему в судьях не стоит.