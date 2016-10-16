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    Витсель: «Зенит» единственный в лиге, кто ни разу не проиграл»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель рассказал о матче 10-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0), а также высказал мнение о предстоящем матче Лиги Европы против «Дандолка».

    – Что скажете об игре с «Уралом»?

    – Когда игроки возвращаются из национальных сборных, всегда мало времени, чтобы восстановиться и снова переключиться на чемпионат. Вот и с «Уралом» мы провели хороший первый тайм, контролировали игру. Забили гол. А потом стала сказываться усталость. Энергии, чтобы забить второй гол явно не хватало. Хорошо, что не пропустили и все же довели дело до более уверенной победы, чем 1:0.

    – Как охарактеризуете первую треть чемпионата для «Зенита»?

    – Отмечу два момента. Мы очень хорошо играли в атаке. И дело не только в том, что забили больше всех – можно вспомнить много ярких моментов, которые мы создали у ворот соперника. Кроме того, «Зенит» к промежуточному финишу ни разу не проиграл. Единственный в лиге.

    – Уже в четверг снова надо переключаться – на Лигу Европы.

    – Матч с «Дандолком» точно легкой прогулкой не станет. Время до четверга посвятим изучению соперника. В любом случае – едем в Ирландию за победой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.10.2016 17:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +415

      radga 16 октября 2016, 19:15

      Расскажи об этом в Москве болельщикам Спартака, ну и заодно Мюллеру скажи спасибо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8124

      nik55 16 октября 2016, 18:19

      на лбу себе напиши

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 октября 2016, 17:51

      И что вы тогда не на первом месте?

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2285

      kvm 16 октября 2016, 17:42

      «Зенит» к промежуточному финишу ни разу не построил стадион...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 октября 2016, 17:37

      А что? Зенит ни в чемпионате, ни в кубках не проигрывает. И суперкубок у Питера. Спартак может только мечтать о таком

      2
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    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 16 октября 2016, 17:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      все впереди,проиграет еще и не раз.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +2288

      Бриг > alll-1 16 октября 2016, 18:12

      Мечтай лучше о хорошем-может девочку встретишь опрятную.

      2
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