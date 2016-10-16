Зобнин: «Кудряшов сыграл грубо прямой ногой. Рука болит до сих пор»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями после матча десятого тура РФПЛ против «Ростова» (1:0), а также прокомментировал эпизод с красной карточкой Федора Кудряшова, который сфолил на нем.

«Спартак» сильнее «Ростова» – счет на табло.

Первая красная карточка по делу, Кудряшов сыграл грубо прямой ногой. Рука болит до сих пор. Мое мнение: все, что касается красных карточек, по делу.

Во втором тайме мы должны были больше прессинговать и не дать ничего сделать сопернику, но моменты у них были, и это настораживает.

Тренер уже сказал нам об этом, будем исправляться. Каррера был зол, что плохо играли во втором тайме.

Без Промеса не хватает креатива в нападении, моментов у «Спартака» было не так много, особенно когда в равных составах играли», – сказал Зобнин.