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  • Данильянц: «Интересно, как «Спартак» будет реагировать на судейский произвол в свою пользу»

Данильянц: «Интересно, как «Спартак» будет реагировать на судейский произвол в свою пользу»

15 октября 2016, 22:10
82

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц после матча десятого тура РФПЛ против «Спартака» (0:1) прокомментировал работу главного судьи Владислава Безбородова. У ростовчан были удалены Федор Кудряшов и Сесар Навас.

«Не хотел бы комментировать судейские ошибки. По-моему, всем все очевидно. Судейское безобразие мы видим уже второй раз за этот сезон. Один раз это было в Питере с удалением Гацкана, теперь – с удалением Кудряшова. Мне непонятно, с чем это связано.

Мне интересно, как «Спартак» уже после своего матча в Питере будет реагировать на этот произвол, но уже в свою пользу. Если, по их мнению, это нормально, то, значит, мы оказались не в том месте и не в то время. Мы попали под самый раздел после матча «Зенит» – «Спартак», – сказал Данильянц.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Данильянц Иван Безбородов Владислав
Комментарии (82)
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ttter
1476559005
Просто пошлите этот момент на рассмотрение в Фифа,а потом уже говорите о чём либо.
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каа
1476559633
Мясным вернули должок...за счет Ростова...(((
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ttter
1476560593
Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал удаление защитника "Ростова" Федора Кудряшова в гостевом матче 10-го тура чемпионата России против "Спартака". Игрок "Ростова" получил прямую красную карточку от арбитра из Санкт-Петербурга Владислава Безбородова за фол против Романа Зобнина. – Считаю, Безбородов разобрался в ситуации, по-другому он поступить не мог, – подчеркнул Хусаинов. – Нарушение Кудряшова тянуло на красную карточку. Так что Влад поступил по всем судейским канонам. Здесь к нему никаких вопросов нет. И не надо в данном случае кричать, что он подсуживает красно-белым. Первую желтую карточку он, кстати, показал спартаковцу Фернанду. И она тоже предъявлена абсолютно верно. При этом, считаю, Безбородов должен был наказать горчичником и Калачева за фол против того же Фернанду.
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роналдон
1476561422
удаление следует только за умышленную грубость, а в эпизоде один был через себя, а другой набегал. А потом "мясо" упало и завизжало, а судье того и надо. А эпизод, когда после спорного свиньи не отдали мяч сопернику, владеющего ним до свистка. Верно. сказал комментатор, что это уже за гранью. Или так боялись пропустить?!. Адресовано только тем, кто адекватен и пишет без мата. Вот такая "липовая" победа по-свински... Ростов, держитесь! Против вас весь судейский корпус! А вообще-то, а судьи кто?? Ответ есть в классике..
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cska-62
1476561433
С удалением Гацкана тогда был очевидный произвол... Никто не спорит... Сегодня к Безбородову формально претензий быть не может. Навасу была показана вторая жёлтая за срыв опасной атаки, ибо Зе Луиш изящно его обыграл... Что же касается удаления Кудряшова, то формально за акцентированный удар бутсами в корпус соперника и должна быть красная карточка... Просто в случае, когда нет последствий, судьи часто ограничиваются предупреждением... И во многом это провоцирует грязный футбол... Это тоже нужно учитывать.
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Sany-116
1476561670
а почему он этот безбородый Козёл не удалил спартача когда он Мевле чуть ногу не отрвал
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Aztec58
1476561748
Все эти причитания Данильянца от лукавого ибо Безбородов ещё и пожалел Ростов, не назначив законный пенальти, ага.
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lakz75
1476561772
Ростов защищает честь России в Лиге чемпионов и играет на два фронта. А Спартак сливает еврокубки который год чтобы чемпионом стать и не там в итоге и не там на хрен такая народная команда бестолковая
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Диктор
1476562502
И в чем ты интересно произвол увидел? Клоун.
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Бью Свиней
1476564361
Да как будет реагировать спам? да очь просто,сейчас вся секта, с серьезными лицами, как настоящие эксперты, скажут что все по закону. Более ущербные из них,скажут это всем за кубок,там двоих со СКА удалять надо было. Это же свиньи они предсказуемые.
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