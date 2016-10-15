Данильянц: «Интересно, как «Спартак» будет реагировать на судейский произвол в свою пользу»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц после матча десятого тура РФПЛ против «Спартака» (0:1) прокомментировал работу главного судьи Владислава Безбородова. У ростовчан были удалены Федор Кудряшов и Сесар Навас.

«Не хотел бы комментировать судейские ошибки. По-моему, всем все очевидно. Судейское безобразие мы видим уже второй раз за этот сезон. Один раз это было в Питере с удалением Гацкана, теперь – с удалением Кудряшова. Мне непонятно, с чем это связано.

Мне интересно, как «Спартак» уже после своего матча в Питере будет реагировать на этот произвол, но уже в свою пользу. Если, по их мнению, это нормально, то, значит, мы оказались не в том месте и не в то время. Мы попали под самый раздел после матча «Зенит» – «Спартак», – сказал Данильянц.