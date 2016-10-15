Венгер: «Нельзя так играть с командами, которые борются за выживание»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал результат матча восьмого тура АПЛ против «Суонси» (3:2).

«Я бы сказал, что когда мы вели в два мяча, то утратили концентрацию, а этого нельзя делать в матче против команды, которая находится на дне таблицы и пытается сохранить место в Премьер-лиге.

У меня смешанные чувства, потому что победа казалась гарантированной, но это не было правдой.

У нас поровну очков с «Манчестер Сити». Пока их игра интересна, но посмотрим , что произойдет на длинной дистанции», – сказал Венгер.