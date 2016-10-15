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    Бауса: «Я вызову Икарди в сборную Аргентины, если сам того захочу»

    Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса подчеркнул, что в любой момент может вызвать в национальную команду нападающего «Интера» Мауро Икарди, если сам того захочет. Ранее сообщалось, что непопадание игрока миланцев в состав «альбиселесте» связано с нежеланием видеть его в коллективе лидера аргентинцев Лионеля Месси.

    «Я вызову Икарди, если сам того захочу. На данный момент я отдаю предпочтение Гонсало Игуаину и Лукасу Пратто. Я по-прежнему уверен в своей мечте и убежден, что мы станем чемпионами мира», – сказал Бауса.

    Источник: Football Italia

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    15.10.2016 16:28
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