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    Рочина и Жонатас выйдут в атаке «Рубина» в матче с «Крыльями Советов»

    Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Крыльев Советов» на игру 10-го тура РФПЛ.

    «Рубин»: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, М’Вила, Цакташ, Каннуников, Рочина, Ткачук, Жонатас.

    Запасные: Нестеренко, Устинов, Бергстрем, Кверквелия, Санчес, Ахметов, Оздоев, Сонг, Карадениз, Лестьенн, Жемалетдинов, Девич.

    «Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Надсон, Таранов, Концедалов, Цаллагов, Бато, Родич, Молло, Ткачев, Корниленко.

    Запасные: Павлов, Конюхов, Маргасов, Божин, Башкиров, Чочиев, Зинков, Паскуато.

    Источник: РПЛ

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    15.10.2016 16:14
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