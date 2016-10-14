В 2017 году сборная России проведет 10 товарищеских матчей

Глава РФС Виталий Мутко рассказал, что сборная России планирует провести около 10 товарищеский матче, не считая Кубок конфедераций, с марта по ноябрь.

«Сегодня внесли изменения в календарь ФИФА. У нас будет в период с 20 по 28 марта две игры, 5-13 июня еще два матча, потом Кубок конфедераций, затем с 28 августа по 5 сентября две встречи, 2-10 октября две игры, 6-14 ноября два матча. То есть в следующем году сборная проведет десять матчей без Кубка конфедераций», – заявил Мутко.

Ранее стало известно, что сборная России проведет товарищеский матч с Бразилией.