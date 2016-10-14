Аллегри: «Критиковать Буффона – это кощунство»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на критику голкипера своей команды Джанлуиджи Буффона после ошибки в матче за национальную команду Италии в матче против Испании (1:1).

«Буффон сам разберется с этим, за него говорят 20 лет игры на высочайшем уровне. Критиковать Буффона – это кощунство. Да, он совершил техническую ошибку при ударе ногой по мячу, но все же большую часть времени он играет руками. У вас не должно быть вопросов к тому, кто уже 20 лет на вершине», – заявил итальянский специалист.