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    Заслуженный тренер СССР Зонин: «Нет у нас пока сборной»

    Заслуженный тренер СССР Герман Зонин высказал мнение об игре сборной России в товарищеском матче против Коста-Рики (3:4).

    «Нет у нас пока сборной! В обороне дыра, сами себе придумываем и забиваем мячи! Прострелы с флангов не накрываем, центральная зона бездействует. Нельзя же так! Черчесову давно пора определиться с составом и наигрывать связи, отрабатывать взаимодействия, разучивать стандартные положения. У Курбана Бердыева все штрафные и угловые расписаны досконально! Он мне как-то сказал: «Герман Семенович, я помню, сколько вы нас мучили с этими стандартами!» Так ведь и результат был! У сборной же все бьют куда ни попадя! И взаимопонимания у футболистов нет. Все возникает спонтанно.

    Травмирован Акинфеев – и возникает проблема на вратарской позиции. Смольников носится по правому флангу, но потом вдруг остановится – и начинает отдавать передачи то назад, то поперек. А почему бы не взять игру на себя, постараться обвести соперника? Тактических вариантов мало. За то, что мы забили Коста-Рике, надо сказать спасибо Дзюбе. Он сейчас сильнейший форвард страны. Но как теперь использовать Смолова? Куда ставить Кокорина? Над этим же надо работать! У меня Андреев, Воробьев, Онищенко и Заваров понимали друг друга с полуслова! Знали, куда открываться, в какую зону пойдет мяч. До автоматизма доводили!», – заявил Зонин.

    Источник: Бобсоккер

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    14.10.2016 13:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12478

      Вомбат 15 октября 2016, 11:01

      Зонин мог бы сказать проще (это то, что я не раз повторял после игры с резервистами сборной Ганы) Черчесов тренер сборной - такой же нонсенс, как Мутко министр спорта.

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      Рейтинг: +2867

      nemolod 14 октября 2016, 16:18

      Все абсолютно верно сказал настоящий специалист своего дела, особенно про стандарты! (Стоит только добавить,что над стандартами по-настоящему сейчас ни в одном клубе РФПЛ не работают так,как это делалось в киевском Динамо при Лобановском)!

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 14 октября 2016, 15:50

      Снимаю шляпу!

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      Рейтинг: +122

      yudinvitalik 14 октября 2016, 15:42

      сейчас бы так, эх

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      Рейтинг: +3282

      woyser 14 октября 2016, 14:32

      Старая школа, что тут скажешь!

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