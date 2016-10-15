ФНЛ. Очередной гол Панченко не спас «Динамо» от поражения в матче с «Факелом», «Шинник» и «Тюмень» поделили очки

Вот это матч сегодня был в Воронеже)) Радужный прием оказали Динамовским зазнайкам!!
В матче 17-го тура первенства ФНЛ «Динамо» в гостях потерпело поражение от «Факела» – 1:2. Отметим, что данная игра была прервана на 10 минут из-за фанатской потасовки.
В другой встрече «Шинник» на своем поле не сумел распечатать ворота «Тюмени», сведя дело к ничейному результату – 0:0.
Первенство ФНЛ. 17-й тур
Факел (Воронеж) – Динамо (Москва) – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Панченко, 8; 1:1 – Бирюков, 30; 2:1 – Шахов, 87.
Шинник (Ярославль) – Тюмень – 0:0