ФНЛ. Очередной гол Панченко не спас «Динамо» от поражения в матче с «Факелом», «Шинник» и «Тюмень» поделили очки

В матче 17-го тура первенства ФНЛ «Динамо» в гостях потерпело поражение от «Факела» – 1:2. Отметим, что данная игра была прервана на 10 минут из-за фанатской потасовки.

В другой встрече «Шинник» на своем поле не сумел распечатать ворота «Тюмени», сведя дело к ничейному результату – 0:0.

Первенство ФНЛ. 17-й тур

Факел (Воронеж) – Динамо (Москва) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Панченко, 8; 1:1 – Бирюков, 30; 2:1 – Шахов, 87.

Шинник (Ярославль) – Тюмень – 0:0

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