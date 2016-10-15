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    ФНЛ. Очередной гол Панченко не спас «Динамо» от поражения в матче с «Факелом», «Шинник» и «Тюмень» поделили очки

    В матче 17-го тура первенства ФНЛ «Динамо» в гостях потерпело поражение от «Факела» – 1:2. Отметим, что данная игра была прервана на 10 минут из-за фанатской потасовки.

    В другой встрече «Шинник» на своем поле не сумел распечатать ворота «Тюмени», сведя дело к ничейному результату – 0:0.

    Первенство ФНЛ. 17-й тур

    Факел (Воронеж) – Динамо (Москва) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Панченко, 8; 1:1 – Бирюков, 30; 2:1 – Шахов, 87.

    Шинник (Ярославль) – Тюмень – 0:0

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2016 19:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +73

      Fakel_VRN 15 октября 2016, 21:04

      Вот это матч сегодня был в Воронеже)) Радужный прием оказали Динамовским зазнайкам!!

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      Рейтинг: +379

      o33uk > Fakel_VRN 16 октября 2016, 16:00

      У тебя комплекс неполноценности если ты называешь людей которым на тебя наплевать зазнайками.

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 15 октября 2016, 19:10

      Факел красавчики!!!!!!!

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