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    Борис Игнатьев: «Сторонники расширения ЧМ по футболу преследуют финансовые интересы»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение о возможном расширении чемпионата мира до 48 команд. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино предложил расширить состав команд-участниц финальной части чемпионата мира 2026 года. Напомним, что окончательное решение по данному вопросу, как предполагается, будет принято в январе 2017 года.

    «На мой взгляд, людей, которые предлагают увеличить количество команд, интересует больше финансовая составляющая. Чем больше команд, тем больше болельщиков и больше можно заработать. С точки зрения спортивной составляющей идет разжижение турнира, мы уже были свидетелями таких игр, которые не представляют интереса для зрителей. Нынешний формат соревнований – объективен.

    В Европе более-менее равные команды. В мировом футболе же попадаются сборные иного калибра, высокое качество спортивной борьбы ожидать там сложно. С позиции только развития футбола с привлечением стран, которые никогда не попадут в финальный турнир сейчас, возможно, есть резон. Но с точки зрения зрелищности на чемпионате мира мы многое потеряем», – заявил Игнатьев.

    Источник: ТАСС

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    14.10.2016 12:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 14 октября 2016, 13:22

      Футбол ,уже давно стал большим бизесом

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