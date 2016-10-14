Юран: «Я болел и буду болеть за киевское «Динамо»

Бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Юран признался, что всегда будет переживать за украинскую команду.

– С кем из той команды я по-прежнему поддерживаю связь?

– С Ахриком Цвейбой мы немного больше видимся, чем о другими, так как он, как и я, живет в Москве. С остальными ребятами, с которыми тогда играли вместе, к сожалению, практически не видимся. Конечно, жалко, что со многими потеряли связь, но у каждого своя жизнь, работа, понятно, что у всех немного времени на встречи. Тем не менее, я болел и буду болеть за «Динамо», всегда желаю успехов киевскому клубу.