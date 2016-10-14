Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бурлак: «С «Крыльями» будет нелегко»

    Защитник «Рубина» Тарас Бурлак поделился ожиданиями от предстоящего матча с самарскими «Крыльями Советов».

    — Приятно вернуться на «Казань Арену». На этом стадионе приятнее играть. Думаю, болельщиков придет побольше, чем на Центральном. Поле довольно хорошего качества. Все таки середина октября, и были опасения, что газон будет вырываться. В итоге всю тренировку он держался на достойном уровне. Надеюсь, что в игре будет точно так же. Надо сказать большое спасибо работникам стадиона за то, что подготовили.

    — С какими чувствами подходите к матчу с командой, где провели полтора хороших сезона?

    — Знаю точно, что будет нелегко. Да, я провел полтора года в Самаре, знаю тренерский штаб, всех ребят. Знаю, что команда играет от обороны и использует контратаки. У них хорошие фактурные нападающие плюс очень быстрый Молло, с которым нужно быть повнимательней. Будет тяжело, но мы должны выиграть. Потому что возвращаемся на «Казань Арену» и в принципе потому что нам нужны очки.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2016 06:06
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 14 октября 2016, 12:45

      На Волге бурлакам всегда тяжело было.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 14 октября 2016, 10:04

      "На этом стадионе приятнее играть."
      А как насчет выиграть?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11