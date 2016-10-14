Широков: «Еременко – системообразующий игрок, но на этой позиции может сыграть Дзагоев»

Бывший игрок ЦСКА Роман Широков поделился ожиданиями перед матчем армейцев против «Уфы» в рамках десятого тура РФПЛ.

«Две победы «Уфы» в Москве говорят о многом. Здесь стоит отметить тренерское противостояние, Виктор Гончаренко недавно еще входил в тренерский штаб Слуцкого в ЦСКА, тоже будет своя интрига. В последней встрече между Слуцким и «Кубанью» Гончаренко счет вообще был 6:0, но тогда на поле был Еременко. Сейчас его нет.

У ЦСКА небольшие проблемы с составом, игрой и с результатом. Но сейчас в чемпионате была пауза, они могли спокойно потренироваться, отдохнуть, что-то придумать. Выпал ключевой, системообразующий игрок в лице Еременко, но на этой позиции может выйти тот же Дзагоев. Не могу сказать, выздоровел он или нет, но прошло уже достаточно времени, думаю, он уже может выйти и сыграть.

Есть также Миланов и Натхо, которые в одном матче могут заменить как Еременко, так и Дзагоева. Ситуация с кадрами в ЦСКА не тупиковая, но сложная. Перед Лигой чемпионов есть немного времени, чтобы наиграть новые связи», – сказал Дзагоев.