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  • Широков: «Еременко – системообразующий игрок, но на этой позиции может сыграть Дзагоев»

Широков: «Еременко – системообразующий игрок, но на этой позиции может сыграть Дзагоев»

14 октября 2016, 01:02
3

Бывший игрок ЦСКА Роман Широков поделился ожиданиями перед матчем армейцев против «Уфы» в рамках десятого тура РФПЛ.

«Две победы «Уфы» в Москве говорят о многом. Здесь стоит отметить тренерское противостояние, Виктор Гончаренко недавно еще входил в тренерский штаб Слуцкого в ЦСКА, тоже будет своя интрига. В последней встрече между Слуцким и «Кубанью» Гончаренко счет вообще был 6:0, но тогда на поле был Еременко. Сейчас его нет.

У ЦСКА небольшие проблемы с составом, игрой и с результатом. Но сейчас в чемпионате была пауза, они могли спокойно потренироваться, отдохнуть, что-то придумать. Выпал ключевой, системообразующий игрок в лице Еременко, но на этой позиции может выйти тот же Дзагоев. Не могу сказать, выздоровел он или нет, но прошло уже достаточно времени, думаю, он уже может выйти и сыграть.

Есть также Миланов и Натхо, которые в одном матче могут заменить как Еременко, так и Дзагоева. Ситуация с кадрами в ЦСКА не тупиковая, но сложная. Перед Лигой чемпионов есть немного времени, чтобы наиграть новые связи», – сказал Дзагоев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа Еременко Роман Широков Роман Дзагоев Алан
Комментарии (3)
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vladimir-7
1476421735
... сказал Дзагоев; нужно ...сказал Широков. Матч ТВ как всегда врёт.
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ЮЗИК
1476431114
Ерёму вряд ли кто из них заменит в полном объёме
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