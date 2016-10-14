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    Виктор Панченко: «В трансферном контракте написано, что будущее Кирилла будет решаться зимой»

    Отец и агент нападающего «Динамо» ​Кирилла Панченко рассказал о возможном выкупе футболиста у ЦСКА.

    – В трансферном контракте об аренде написано, что будущее Кирилла будет обсуждаться и решаться в зимний период. Пока, откровенно говоря, сказать, что «Динамо» уже готово воплотить опцию по выкупу игрока, я не могу.

    – Сумма выкупа фиксирована. Какова ее стоимость?

    – Я не знаю точно эту сумму, она обсуждалась между клубами, а не со мной. Я и сам до конца не могу понять, какая сумма там все-таки фигурирует. К моему приятному удивлению, после информации об этой опции выкупа, начал проявляться интерес со стороны других клубов. Это клубы РФПЛ. Какие? Смысла называть их нет. На данный момент приоритет только за «Динамо». Если они активирует эту опцию, значит, Кирилл будет играть за них.

    – У самого Кирилла есть желание остаться в «Динамо» на полноценный контракт?

    – Желание у Кирилла играть в «Динамо» есть. Там сложился коллектив, есть команда. Отличный тренер, с которым у Кирилла сложилось полное взаимопонимание. Так что желание есть, но как сложится ситуация, сейчас никто сказать не может. В процентном отношении на 80 процентов это зависит от «Динамо», на 20 процентов от Кирилла, – сказал Виктор Панченко.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    14.10.2016 00:00
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1496

      GM 15 октября 2016, 09:46

      С учетом ожидаемого банкротства Динамо, все эти разговоры - пустая болтовня.

      0
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 14 октября 2016, 17:25

      Думаю, что Кирилл выберет ЦСКА. По той простой причине, что в Динамо на протяжении многих-многих лет всё, через задницу. И только лишь ничем не подкрепленные (за последние 40 лет) понты про "Великое". А ЦСКА - это еврокубки, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. В конце концов, всегда можно опять в аренду уйти.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 14 октября 2016, 10:17

      Конечно же Динамо, в нем он гарантированно играть будет, а в ЦСКА все вилами писано, а в сборной такой нападающий бы тоже пригодился.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      muromen 14 октября 2016, 09:11

      Однозначно, оставлять!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос 14 октября 2016, 08:27

      нашел парень свою команду,как и Джанаев нашел РОСТОВ

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 14 октября 2016, 08:19

      Лучше бы обменять его на Траоре. Достала схема Слуцкого, когда вся атака - это куча навесов на этого высокого парня. Когда в атаке с Вагнером играли, все было понизу и выходило замечательно.

      1
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 14 октября 2016, 08:10

      если Кирилл уйдет из
      Динамо ,то будет хуже ,как для Динамо ,так и до Кирилла в Динамо он играет с первых минут и весь матч,а в каком либо другом клубе ,как типа бомжи ,кони и т.д будет ли он вообще играть

      1
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      Рейтинг: +87

      Polilux > polyshuk23 14 октября 2016, 22:05

      Согласен !

      0
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 14 октября 2016, 08:02

      хм

      -2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 14 октября 2016, 07:48

      Да ...... зря его отдали в аренду , теперь наверное жалеют ........

      1
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      Рейтинг: +111

      baddy 14 октября 2016, 04:35

      Чего воду мутить, Панченко отдан в аренду до конца сезона. Об этом уже давно известно. Кони сами отдали его, а теперь жалеют.

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