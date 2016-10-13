Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Куман: «Живу недалеко от Манчестера, иногда обедаем с Гвардиолой»

    Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман рассказал о своих отношениях с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой в преддверии матча этих команд в рамках восьмого тура АПЛ.

    «Мы действительно хорошие друзья. Теперь нам стало немного легче встречаться, потому что он живет в Манчестере, я – неподалеку, и иногда у нас есть время, чтобы пообедать и поговорить о футболе и жизни.

    Мы провели много часов, беседуя про футбол. Когда он был моложе, то интересовался тем, как играют в Голландии. Теперь я вижу, что его команды многое позаимствовали у «Барселоны» и голландского футбола. Мне это нравится, ведь это самый сложный путь – играть в атакующий футбол и выигрывать титулы.

    Мы друзья. Желаю «Манчестер Сити» всего лучшего, но только не в субботу», – сказал Куман.

    Матч «Манчестер Сити» – «Эвертон» состоится в субботу, 15 октября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Эвертон»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2016 20:45
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      MUKHTARR 13 октября 2016, 21:05

      Это нормально

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11