Родионов: «Второй год занимаемся перезагрузкой и, по-моему, у нас что-то получается»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов заявил, что в клубе уже второй год успешно происходит перезагрузка.

«Что касается перезагрузки, мы обозначили эту тему, но решения принимаю не я один. Могу сказать, что второй год мы этим занимаемся и, по-моему, у нас что-то получается. Конечно, хотелось бы быстрее, но пока, к сожалению, не совсем выходит. Понимаю, что вы намекаете на расставание со многими футболистами, но перестроение команды – сложный и долгий процесс», – заявил функционер.