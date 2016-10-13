Председатель совета директоров «Спартака»: «Кредит доверия к Каррере – максимальный»

Председатель совета директоров «Спартака» Александр Жирков опроверг информацию, появившуюся в ряде СМИ, о низком кредите доверия в адрес главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

«Кредит доверия к Каррере велик. Мы не будем опускаться до подачи в суд на всем нам известное информационное агентство. При этом коллеги еще это и репостят. Наши встречи периодически проводятся. Задавайте вопросы в клуб. Кредит доверия к Массимо – максимальный. Такое пишется! Оказывается, мы ведем активную работу по поиску нового главного тренера… Нет», – заявил Жирков.