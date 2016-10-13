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    Венгер: «В ближайшем матче с «Суонси» не сыграют Жиру и Рэмзи»

    Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии матча английской Премьер-лиги против «Суонси» заявил, что полузащитник Аарон Рэмзи и форвард Оливье Жиру не примут участие в игре.

    «Жиру не сыграет. Рэмзи также не готов. И мне очень жаль, ведь Аарон очень усердно работал, но у него случились мелкие повреждения, которые вынуждают нас быть осторожными. Он находится на заключительном этапе восстановления, набирает физические кондиции. Но сыграть на следующей неделе – это слишком рано для Рэмзи.

    Мы решили, что дадим Рэмзи провести полную предсезонную подготовку, даже если он пропустит в связи с этим больше матчей. То же самое касается Жиру. Мы должны сделать так, чтобы он заново набрал физическую форму», – заявил тренер канониров.

    Источник: Goal.com

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    13.10.2016 17:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 13 октября 2016, 17:56

      Озил в восторге

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