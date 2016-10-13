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    Мутко: «Сейчас я не вижу необходимости в приглашении иностранных арбитров»

    Глава РФС Виталий Мутко заявил, что не видит необходимости приглашать иностранные судейские бригады на матчи РФПЛ. По словам Мутко, в России много молодых и интересных арбитров.

    «Сейчас я не вижу необходимости в приглашении иностранных арбитров. Да, такая практика была, но сейчас мы видим, что у нас много молодых интересных судей. Думаю, справятся ребята. Приглашение Равшана Ирматова? Это все глупости люди пишут», – заявил министр спорта России.

    Источник: ТАСС

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    13.10.2016 16:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +675

      life85 13 октября 2016, 22:47

      Зачем чужие , если свои ещё не достаточно много заработали ?

      0
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 13 октября 2016, 19:46

      Вроде чужие безгрешны,ошибаются не меньше своих.Растить и обучать местных -вот задача...

      1
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      Рейтинг: +933

      alll-1 13 октября 2016, 17:13

      Зачем чужие ,свои уже проплачены.

      1
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 13 октября 2016, 16:30

      То видит, то не видит,не поймешь когда врет, а когда говорит серьезно.

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