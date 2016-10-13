Мутко: «Сейчас я не вижу необходимости в приглашении иностранных арбитров»

Глава РФС Виталий Мутко заявил, что не видит необходимости приглашать иностранные судейские бригады на матчи РФПЛ. По словам Мутко, в России много молодых и интересных арбитров.

«Сейчас я не вижу необходимости в приглашении иностранных арбитров. Да, такая практика была, но сейчас мы видим, что у нас много молодых интересных судей. Думаю, справятся ребята. Приглашение Равшана Ирматова? Это все глупости люди пишут», – заявил министр спорта России.