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    Данни: «Чувствую себя лучше. Но нужно подождать еще 2-3 месяца»

    Полузащитник «Зенита» Данни поделился ожиданиями от сезона, а также рассказал о своем здоровье. Напомним, футболист получил тяжелую травму колена в апреле и до сих пор не выходит на поле.

    «Я надеюсь, что этот сезон для «Зенита» окажется несколько более удачным, чем прошлый. Команда пополнилась сразу несколькими отличными футболистами. Очень хочется выиграть чемпионат России и Лигу Европы. Что касается здоровья, то мое колено восстанавливается. День от дня я чувствую себя только лучше. Но нужно подождать еще два или три месяца», – заявил португалец.

    Источник: Радио «Зенит»

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    13.10.2016 14:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 14 октября 2016, 00:50

      Здоровья!

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      Рейтинг: +6979

      1bear 14 октября 2016, 00:04

      ...поправляйся скорей!!!

      0
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      Рейтинг: +12478

      Вомбат 13 октября 2016, 23:18

      Здоровья Дании, и пусть даже не думает о возвращении в команду, в таком возрасте такая травма - конец профессиональной карьеры. Без вариантов. Спасибо Глушакову. Он делал это намеренно и за полчаса сделал.

      0
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      Рейтинг: +581

      Sergh4 13 октября 2016, 19:29

      Желаю скорейшего выздоровления!

      1
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      Рейтинг: +290

      дед Щукарь 13 октября 2016, 18:11

      Давай Мигел все с нетерпением ждут как Зенит с тобой еще прибавит

      1
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      Рейтинг: +1113

      edw7777 13 октября 2016, 15:39

      Поправляйся скорее, дружище!!!

      5
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      Рейтинг: +370

      mik1954 13 октября 2016, 14:29

      Давай капитан, выздоравливай быстрее, ты Зениту очень нужен !

      7
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      Рейтинг: +300

      Zeff 13 октября 2016, 14:27

      Данни очень не хватает. Поправляйся, здоровья!

      9
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      Рейтинг: +2269

      dyema 13 октября 2016, 14:25

      Надеюсь,что весной поможет команде, хотя и возраст уже конечно,но мастерство не пропьёшь)))

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