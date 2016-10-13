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    Антон Миранчук: «Слежу за играми «Локомотива» и очень переживаю. Мне важно вернуться в клуб и приносить пользу»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, выступающий на правах аренды в эстонской «Левадии», поделился мыслями о игре железнодорожников в чемпионате, а также пожелал своему брату Алексею Миранчуку забить гол в ближайшем матче.

    «Мне важно вернуться в клуб и приносить пользу. Естественно, слежу за играми ребят и очень переживаю. Жаль, что не все получается, при этом «Локомотиву» откровенно не везет. Есть желание помочь команде выбраться из этой ситуации. Думаю, что в «Локо» есть лидеры, которые поведут за собой команду, и все образуется. Я верю в Лешкины силы, пора бы брату забить гол-другой, чего и желаю ему в ближайшем матче», – заявил футболист.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    13.10.2016 13:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 13 октября 2016, 15:43

      А как вам новость о Кержакове? ПлАчу просто

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > LokoGoGo 13 октября 2016, 18:53

      Против Кержакова конечно нечего не имею , но нам другой нужен нап что то типа Ниассе! А если так вести политику то тогда нам нужены и Павлюченко и Погребняк , Сычева тоже можно вернуть да и Торбинского с Быстровым захватить ! Нужен нормальный нап который сможет если нужно сам себе момент создать !

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > XaXatyn 14 октября 2016, 11:49

      я тоже ничего против него лично не имею, но игрок нам не подходит.
      Нам для начала бы центр обновить на 80%, повыгонять в аренды Игнатьевых и Коломейцевых с Тарасовым, Фернандешем, Ндингой и тому подобных. Оставить Самедова, Миранчука и к ним добавить новых 2-3 игроков (по стилю игры - Диарра [как игрок он просто бомба по-моему, как человек - какаха] или наподобии) и нападение будет показывать результаты.

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