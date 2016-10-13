Дзамбротта зовет Ибрагимовича в Индию

Бывший защитник сборной Италии Джанлука Дзамбротта, который сейчас является наставником клуба «Дели Динамос», пригласил форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича продолжить карьеру в индийской Суперлиге.

«Учитывая то, сколько болельщиков Ибрагимовича проживает в Индии, я думаю, Златан захочет завершить здесь свою карьеру. Со своей стороны я попытаюсь убедить его перейти в «Дели Динамос». Вскоре Индия станет важным местом на мировой футбольной карте», – уверен итальянец, слова которого приводит Indian Express.

