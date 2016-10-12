Орещук: «Отступные у Панченко – менее двух миллионов, но с ним также еще нужно договориться»

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что считает своей гордостью аренду нападающего ЦСКА Кирилла Панченко. По его словам, бело-голубые могут позволить себе выкупить трансфер игрока у армейцев, но при этом им еще предстоит договориться с ним самим. Напомним, 26-летний футболист выступает за динамовцев в начала нынешнего сезона. В 13-ти играх ФНЛ форвард записал на свой счет 11 голов.

– Трансфер Панченко – ваша главная гордость?

– Сейчас – да. На момент начала чемпионата считал, что это в равной степени Зотов, Сапета, Луценко и Панченко. Долго убеждал парней, что иногда выгоднее упасть, чем играть в Премьер-лиге там, куда их звали. А Панченко сейчас – это топ-трансфер. 11 голов говорят сами за себя.

– Панченко меняли целенаправленно на Ионова? Алексей из «Динамо» не рвался?

– Поймите, зовет участник Лиги чемпионов, чемпион страны. Почему нет? ЦСКА за Ионова предложил нам в аренду пятерых футболистов. Они дублировали те позиции, которые у нас закрыты. Я настоял на том, чтобы ЦСКА разрешил контактировать с Кириллом. Поговорил с ним, с отцом, в итоге трансфер состоялся.

– У Панченко небольшая сумма отступных.

– Да.

– Два миллиона евро?

– Меньше. Но мало заплатить эти деньги, надо договориться с Кириллом, чтобы он хотел остаться.