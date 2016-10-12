Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Колосков: «Не стоит горевать по поводу низкого рейтинга сборной России»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что в обновленном рейтинге ФИФА сборная России будет занимать самое низкое место в своей истории.

    «Не надо обращать на это внимание. Выиграем, условно, две игры, опять взлетим на 15 позиций. Не знаю, на кого эти рейтинги рассчитаны, но делать серьезных выводов из этого не стоит, тем более горевать по этому поводу.

    Да, сейчас мы проиграли Коста-Рике, потом выиграем у Катара, у Румынии и поднимемся. Не думаю, что это может сказаться на имидже сборной России.

    Истинная сила национальной команды проявляется на крупных турнирах – мировом первенстве и чемпионате Европы. Попал туда, и ты уже в числе тридцати двух или шестнадцати лучших соответственно.

    Вышел из подгруппы, ты – еще лучше. Вот это объективная спортивная оценка уровня подготовки команд, а на все остальное не стоит обращать внимания», – сказал Колосков.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2016 16:53
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 октября 2016, 18:31

      Вот именно - вышел из группы на Евро или Мире - вот это показатель! И наши всё уже всем давно показали!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 12 октября 2016, 17:50

      действительно...
      посмотрите вокруг, люди....
      вон, позавчера какой-то гонщик врезался в автомобиль Скорой Помощи и убил трёх человек....
      а тут рейтинг...

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11