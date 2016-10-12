Таски может расторгнуть контракт со «Спартаком» и перейти в «Трабзонспор»

«Трабзонспор» заинтересован в услугах защитника «Спартака» Сердара Таски. Турецкий клуб намерен приобрести 29-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Lig TV, Таски уже дал свое согласие перейти в «Трабзонспор», но трансферу мешают высокие запросы московского клуба. Не исключено, что игрок договорится с руководством красно-белых о расторжении контракта.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата России Таски провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.