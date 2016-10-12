Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Николаев против приглашения иностранных судей в чемпионат России

    Исполняющий обязанности председателя Департамента судейства и инспектирования Алексей Николаев высказал мнение о возможном приглашении в чемпионат России иностранных арбитров.

    «Не скажу, что я категорически против приглашения иностранных арбитров. Но только если будет какой-то обмен, который пойдет нам на пользу. Считаю, что каждый судья должен судить матчи своего чемпионата. Не думаю, что испанские или итальянские арбитры уступят нам место своих коллег. Не представляю себе ситуацию, чтобы мы поехали судить большие игры этих чемпионатов», — сказал Николаев.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2016 15:51
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1860

      mahan 12 октября 2016, 22:44

      Конечно не поедите, квалификация слишком низкая.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +973

      Krics 12 октября 2016, 20:33

      "Это наша корова и мы её будем доить"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 октября 2016, 17:54

      Николаев сам далеко не безгрешен, ага. В 2014 году в "золотом" для конюши матче с Локо, Николаев в последние пять минут игры просто не подпускал деповских к воротам коней, оберегая 1:0 в пользу Гинера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 12 октября 2016, 17:46

      вспомнился фильм "Бандитский Петербург"
      там Доктор и Адвокат отбили каких-то молодых рэкетиров из своего магазинчика и Доктор говорит хозяйке:- " Ты не волнуйся, мы тебя никому доить не позволим... Сами будем"
      ==============================================================ЗАЧЕМ НАМ КОРМИТЬ ЗАРУБЕЖНЫХ АРБИТРОВ, ЕСЛИ У НАШИХ ТОЖЕ ДЕТИ ЕСТЬ?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 октября 2016, 17:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Правильно. Не фиг

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > APchelov 12 октября 2016, 17:55

      Ага, также рассуждает и Гинер с Миллером.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11