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    Орещук: «С уходом Денисова все остались в плюсе»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук признался, что зарплата Игоря Денисова распределяется между «Динамо» и «Локомотивом» в равных долях.

    «У меня с Денисовым не возникло проблем. Вообще никаких. Игорь пошел на повышение, мы разгрузили зарплатную ведомость. Все остались в плюсе.

    В каком соотношении распределяется его зарплата между «Динамо» и «Локомотивом»? Скажу так: «Динамо» платит ему не больше, чем «Локомотив». А точные цифры я разглашать не имею права», – рассказал Орещук.

    Напомним, что ранее появилась информация от агента Германа Ткаченко, который заявил, что «Локомотив» будет оплачивать только треть зарплаты Денисова.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.10.2016 11:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 12 октября 2016, 14:54

      Чмо или попрошайничай вместе с порошенко у вас хороший тандем получица

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 12 октября 2016, 12:55

      Вряд-ли на повышение пошел,скорее затянуть Локо в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > dyema 12 октября 2016, 13:20

      Ну пока что Денисов не самая слабая позиция у нас.

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema > Измайловский Кочегар 12 октября 2016, 14:41

      Шутка конечно,но за ним нехороший шлейф тянется-
      Анжи, Динамо. Игрок-то не плохой, но аура у него испорчена, причём им самим, не зря кликуху получил Деньгисов.

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