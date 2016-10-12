Широков станет комментатором на чемпионате мира-2018

Бывший капитан сборной России Роман Широков готов попробовать себя новой роли. Во время проведения чемпионата мира-2018 в России он может поработать в качестве комментатора.

«Это большая ответственность – быть волонтером, быть причастным к международному событию, стать лицом страны, мероприятия и своего вуза. Я волонтером буду вряд ли, но во время чемпионата, возможно, поработаю комментатором», – приводит слова Широкова Welcome2018.

Стоит отметить, что бывший футболист «Спартака», «Зенита» и ЦСКА принял участие в презентации волонтерской программы чемпионата мира, которая прошла в волонтерском центре при Московском государственном институте международных отношений.