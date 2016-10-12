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    Зинченко: «Сидя на трибуне невыносимо хотелось выйти на поле»

    Полузащитник сборной Украины и ПСВ Эйндховен Александр Зинченко рассказал о дебюте в чемпионате Голландии, который затянулся из-за восстановления футболиста после травмы. Напомним, что права на бывшего игрока «Уфы» принадлежат «Манчестер Сити».

    — Ты довольно долго ждал дебюта, восстанавливался после травмы. Насколько сложно было пережить этот период?

    — Когда спортсмен получает травму, это всегда сложно. И самое главное даже не то, что есть какая-то боль, а именно ожидание. Когда я пропустил пять игр, я сидел на трибуне, и было очень трудно смотреть, невыносимо хотелось выйти на поле. Но, слава богу, я сейчас здоров и готов помогать команде.

    — Твой дебют за команду пришелся на ничью. Но лично для себя ты считаешь его удачным, или первый блин вышел комом?

    — Как он может быть удачным, если моя команда не победила? Для меня самое важное — это победа команды, а индивидуальная игра всегда уходит на второй план. После матча тренер мне лично ничего не говорил, а общался со всей командой. У всех было такое подавленное настроение, в раздевалке была тишина. Тренер сказал по игре, но я совсем ничего не понимаю на голландском. Более глубокий анализ уже был после.

    Источник: Matchday.ua

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    12.10.2016 08:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 12 октября 2016, 10:25

      этот молодой умеет давать интервью красиво

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