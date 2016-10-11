Лысцов: «Не задумываюсь о возвращении в Россию»

Защитник молодежной сборной России Виталий Лысцов, выступающий за и португальскую «Тонделу», рассказал о своих ближайших целях в карьере. Как отметил футболист, в будущем он хотел бы перебраться в один из английских клубов.

«Мне хочется закрепиться и сделать имя в Португалии. Может, куда-то в другую европейскую страну уехать. Моя мечта – Англия. Процитирую Стаса Крицюка: «Я не задумывался о России, пока клуб не сделал предложение». Вот и я так же.

Не задумываюсь о возвращении, пока нет предложения, не рассматриваю Россию вообще. Из «Локомотива» не звонили, я даже и не знаю, кто там сейчас работает. Но было бы приятно, если бы просто позвонили», – заявил Лысцов.