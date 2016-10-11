Колумбийская мафия угрожает Хамесу расправой

Мать полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса получила угрозы в адрес футболиста. Пилар Рубио получила сообщение в Twitter с фотографией, на которой была изображена коробка с пистолетом, пулями и записками, содержащими угрозы – «Хочешь увидеть мертвого Хамеса?» и «Я приду в твой дом, чтобы попрощаться со всеми твоими любимыми».

По некоторой информации, данный аккаунт был зарегистрирован около месяца назад представителями колумбийской преступной группировкой Legion Holk, которая известна хакерством, шантажом и вымогательством.

Сейчас Хамес восстанавливается после травмы. Она помешала ему сыграть в составе сборной Колумбии в матче квалификации чемпионата мира-2018 против Парагвая (1:0). Он также пропустит встречу с Уругваем.