Анчелотти: «Важно строить хорошие отношения с теми, с кем работаешь»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о секрете своего успеха в тех клубах, в которых он работал.

«Секрет моих успехов? В этом нет ничего сложного. Просто нужно строить хорошие отношения с теми, с кем работаешь. Для меня это одна из важнейших частей работы.

Все мы должны быть успешными и добиваться общих целей, помогать друг другу. В обратном случае, мы просто зря тратим время. А когда все хорошо ладят друг с другом, то все становится намного легче и приятнее», – уверен Анчелотти.

Итальянский специалист уже успел поработать в «Ювентусе», «Милане», «Челси», «ПСЖ», «Реал» Мадрид, «Баварии».