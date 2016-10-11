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  • Ещенко: «Видимо, «Спартаку» нужно обыгрывать не только соперников, но и арбитров»

Ещенко: «Видимо, «Спартаку» нужно обыгрывать не только соперников, но и арбитров»

11 октября 2016, 01:06
62

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко остался недоволен работой судей в матче 9-го тура чемпионата России против «Зенита».

– Сергей Родионов после матча в Санкт-Петербурге заявил, что более неквалифицированного судейства не припомнит. А вы?

– Трудно сказать. Может, арбитр просто переволновался?! Или еще что-то у него случилось. Просто не нужно ничего выдумывать: видишь эпизод, фол там или нет, принимай последовательные решения. И тогда не будет к тебе вопросов, игроки все понимают. А если же начинаешь в одну сторону свистеть нарушения, а в другую – нет, то у футболистов вспыхивают эмоции. Поэтому возникли конфликты и стычки в концовке.

– И дело ведь не только в одном эпизоде с падением Промеса и неудалением Кришито?

– Нет, конечно же. Я говорю о работе арбитра в целом. Если ты обслуживаешь такой серьезный матч – интересный, с большим количеством зрителей, в Европе его транслируют, и делаешь такие некрасивые вещи... Повторю: может, переволновался?! Но надо адекватные решения принимать.

– А более плохие мысли в голову не лезут? Что не в нервах дело, а в умысле.

– Нет, даже думать об этом не хочу.

– Но у вас не возникало ощущения, что где-то «Спартак» начали «прихватывать»?

– Понимаете, когда возникают одна или две спорные ситуации, – все нормально. Может, арбитр не увидел или понял просто эпизод по-своему. Но когда это приобретает больший размах… А еще если пересматриваешь потом игру и видишь, что из 15 явных моментов он, к примеру, пять свистит, а десять – нет…

– В чем еще видите причины последних поражений?

– Если рассуждать о встречах, которые провели до «Зенита», то там мы не реализовывали моменты. Не получилось додавить «Уфу», хотя возможностей создали во втором тайме много. Видимо, удача оказалась не на нашей стороне. Хотя справедливости ради «Оренбург» перед этим мы победили 3:1, однако там в определенных эпизодах повезло уже нам. В Санкт-Петербурге же мы, считаю, хорошо выглядели в первом тайме. Сразу после перерыва минут 15 соперник нас чуть-чуть поддавливал, но потом «Спартак» вновь стал показывать свой футбол. Возникали какие-то непонятные судейские решения, но пускай это будет на совести рефери. Видимо, нам надо не только 11 соперников обыгрывать, но еще и арбитров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Ещенко Андрей
Комментарии (62)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Zeff
1476137632
Ещенко должен быть в основе, всегда!
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Shaitan.
1476139363
Сколько Зенит РЕАЛЬНО засуживали такого вопля не поднимали, тут же вполне все справедливо отсужено было. Но нет свинкам нужно найти отмазку. Смешно просто
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Диктор
1476159438
Все правильно сказал.
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товрос
1476162048
пока шли на 1 месте с отрывом от всех молчали,а теперь когда вас догнали надо хоть на судей свалить
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dimid
1476165182
обыгрывать нужно соперника, а не ждать ошибок судей!
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ilichkadr
1476165458
Судья пожалел Ещенко, надо было его выгонять.......
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neveldomha
1476168102
Опять спартачье нытье. Ну прям как бабы. Лучше бы дал оценку тому, как лично организовал два мяча в свои ворота. Или опять судья виноват?
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firs04
1476168840
В штрафной рукой сыграл, игрока в штрафной сбил - судья виноват? Сколько уже можно, проехали уже.
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Zeff
1476180747
В игре с Ростовом, ждём от Ещенко тройной привоз в свои ворота.
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bafor
1476181018
Забыть советуют зенитовцы)). Конечно, пусть Зенит, как обычно, продолжает доги катать. Но тогда зачем, вообще, нужно РПЛ проводить? Награждать Зенит сразу и ни кого не мучать футболом. А то, что после таких матчей все понимают до какой степени не честный футбол в России и популярность нашего футбола падает (а в Европе, наверное, уже никто и не смотрит), так на это плевать хотели и Зенит и все зенитовцы. Зеня же побеждает..... Губит, губит Зенит российский футбол своими догами. Плохо это. Плохо.
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