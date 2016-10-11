Ещенко: «Видимо, «Спартаку» нужно обыгрывать не только соперников, но и арбитров»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко остался недоволен работой судей в матче 9-го тура чемпионата России против «Зенита».

– Сергей Родионов после матча в Санкт-Петербурге заявил, что более неквалифицированного судейства не припомнит. А вы?

– Трудно сказать. Может, арбитр просто переволновался?! Или еще что-то у него случилось. Просто не нужно ничего выдумывать: видишь эпизод, фол там или нет, принимай последовательные решения. И тогда не будет к тебе вопросов, игроки все понимают. А если же начинаешь в одну сторону свистеть нарушения, а в другую – нет, то у футболистов вспыхивают эмоции. Поэтому возникли конфликты и стычки в концовке.

– И дело ведь не только в одном эпизоде с падением Промеса и неудалением Кришито?

– Нет, конечно же. Я говорю о работе арбитра в целом. Если ты обслуживаешь такой серьезный матч – интересный, с большим количеством зрителей, в Европе его транслируют, и делаешь такие некрасивые вещи... Повторю: может, переволновался?! Но надо адекватные решения принимать.

– А более плохие мысли в голову не лезут? Что не в нервах дело, а в умысле.

– Нет, даже думать об этом не хочу.

– Но у вас не возникало ощущения, что где-то «Спартак» начали «прихватывать»?

– Понимаете, когда возникают одна или две спорные ситуации, – все нормально. Может, арбитр не увидел или понял просто эпизод по-своему. Но когда это приобретает больший размах… А еще если пересматриваешь потом игру и видишь, что из 15 явных моментов он, к примеру, пять свистит, а десять – нет…

– В чем еще видите причины последних поражений?

– Если рассуждать о встречах, которые провели до «Зенита», то там мы не реализовывали моменты. Не получилось додавить «Уфу», хотя возможностей создали во втором тайме много. Видимо, удача оказалась не на нашей стороне. Хотя справедливости ради «Оренбург» перед этим мы победили 3:1, однако там в определенных эпизодах повезло уже нам. В Санкт-Петербурге же мы, считаю, хорошо выглядели в первом тайме. Сразу после перерыва минут 15 соперник нас чуть-чуть поддавливал, но потом «Спартак» вновь стал показывать свой футбол. Возникали какие-то непонятные судейские решения, но пускай это будет на совести рефери. Видимо, нам надо не только 11 соперников обыгрывать, но еще и арбитров.