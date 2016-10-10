У Рамоса выявлено растяжение связки левого колена

Медицинское обследование выявило у защитника «Реала» и сборной Испании Серхио Рамоса растяжение медиальной коллатеральной связки второй степени в левом колене. Напомним, повреждение игрок «сливочных» получил в составе «красной фурии» во встрече третьего тура группового этапа отборочного раунда к ЧМ-2018 против Албании (2:0). Во второй половине матча 30-летний футболист неудачно приземлился на газон и был заменен за 10 минут до окончания поединка. Срок восстановления, согласно неофициальным источникам, может составить до полутора месяцев.