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    Николаев: «Не хотелось бы приглашения иностранных судей на матчи РФПЛ»

    Исполняющий обязанности председателя Департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев подчеркнул, что не слишком хорошо относится к приглашению для обслуживания матчей РФПЛ арбитров из-за рубежа. По его мнению, в России достаточно своих высококвалифицированных судей.

    «Отношусь к этому не с лучшей стороны. Мое твердое убеждение, что эти игры должны обслуживать отечественные судьи. У нас достаточно сильных ребят, которые способны работать на высоком уровне. Можете представить, что человек всю жизнь мечтает отсудить, к примеру, матч «Спартак»ЦСКА, а у его такой возможности лишают, приглашая иностранца», – сказал Николаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.10.2016 18:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 11 октября 2016, 04:47

      про какие мечты он говорит??? боятся кормушку потерять,и кто у нас высококвалифицированный судья??? в прошлом году одного назначили матч в Европе судить и что вышло??? сказал бы честно :"переживаем за свой кошелёк",может бы и поняли отчасти

      0
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      Рейтинг: +76

      takca 10 октября 2016, 20:09

      Конечно лишать своих такой кормушки это обидно .

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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 октября 2016, 19:48

      Ага и Сергей Иванов именно из таких .

      2
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 10 октября 2016, 18:53

      конечно не хотелось бы-МЗДУ с них не возьмёшь,а своих можно доить....

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