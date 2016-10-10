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    Болельщики, живущие вблизи «Арены ЦСКА», получат скидку на посещение матчей

    Болельщики ЦСКА, проживающие на улицах, расположенных в непосредственной близости от нового стадиона армейцев, получат право на посещение домашних игр команды со скидкой. В случае предъявления паспорта с регистрацией поклонники красно-синих заплатят за единоразовое посещение «Арены ЦСКА» на 20 процентов меньше от стандартной стоимости билета.

    Получить скидку смогут жители следующих улиц: проезд Березовой Рощи, ул. Авиаконструктора Микояна, ул. Куусинена, 3-я Песчаная ул., 2-я Песчаная ул., ул. Новопесчаная, пер. Чапаевский.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    10.10.2016 18:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +93

      barbardir 10 октября 2016, 23:13

      Да тупо пытаются сгладить конфликт с местными жителями из-за конских свиней-болельщиков

      0
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      Рейтинг: +107

      Antoha46 10 октября 2016, 20:00

      а я вот в Курской области живу,захочу приехать вообще разорюсь)!мне кажется на всех стадионах России могли бы сделать хоть какие-то скидки иногородним.хотя бы на междунардные матчи

      2
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 10 октября 2016, 19:20

      акция, направленная на привлечение простого народа на стадион, всё равно вызывает недовольство диванных экспертов

      3
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 10 октября 2016, 18:53

      Иногда кажется,что маркетингом и ценообразованием в клубах и на стадионах занимаются братья кличко))) Живешь на другом конце города,будь готов по полной заплатить,еще и дорогу оплати,и на стадионе похрумкать тоже оплати,билет ваще в втридорога для тебя.Живешь рядом со стадионом,а чё,приходи на халяву тогда...

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 10 октября 2016, 18:43

      А должно быть наоборот!!!

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      Рейтинг: +2161

      Алекc 10 октября 2016, 18:29

      ниче так. Живешь рядом с ареной, так еще и скидка на билет)). а люди прутся посмотреть матчи с другого конца страны и без скидок!

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